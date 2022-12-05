بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، “الحكومة الإسرائيلية المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو من إقامة مستوطنات جديدة”.

وقال بلينكن، إن “احتمالات حل الدولتين تبدو بعيدة لكننا ملتزمون به وكل ما يبعدنا عنه يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل”، مؤكدا أن بلاده “ستدين دائما أعمال الإرهاب أو العنف التي تستهدف المدنيين وستحاسب من يقوم بها”.

#BREAKING Blinken warns incoming Netanyahu govt against settlements, annexation pic.twitter.com/L3MCS8mc6W — AFP News Agency (@AFP) December 4, 2022

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبرية، قد ذكرت أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منح زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المال – لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الدفاع.

وأضافت أن زعيم “الصهيونية الدينية” سيكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

“وزير الاستيطان والفلسطينيين”… صحيفة: نتنياهو يمنح سموتريتش صلاحيات خطيرة

وتابعت: “علينا أن نفهم ما هي الإدارة المدنية للمستوطنين لكي نفهم أن الصهيونية الدينية وسموتريتش يتوقع أن يغيروا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية”.

وأوضحت ان الإدارة المدنية هي في الواقع ممثلية للوزارات الحكومية لسكان الضفة الغربية. والسبب هو أن صاحب السيادة في أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها هو القائد لعام للقيادة المركزية ووزارة الدفاع.

ومضت الصحيفة: “يدور الحديث عن منطقة لم يتم تسوية وضعها بعد، أو بعبارة أخرى – منطقة محتلة. تتعامل الإدارة المدنية مع كل ما يحدث خارج الخط الأخضر – تصاريح البناء وتوسيع المستوطنات، ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسعات الفصول الدراسية، والتعامل مع البنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وما إلى ذلك”.

منذ اتفاقيات أوسلو، انخفض حجم عمل الإدارة، بسبب نقل التعامل مع المنطقتين “أ” و “ب” إلى السلطة الفلسطينية، وظلت الإدارة المدنية هي الحاكم الفعلي للمنطقة “ج” حيث يعيش نحو 490 ألف مستوطن و250 ألف فلسطيني آخرين.

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وبخلاف كل ما يتعلق بالمستوطنين، تتعامل الإدارة، إلى جانب كل هذه القضايا، مع الفلسطينيين أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن أجزاء رئيسية من حياة الفلسطينيين في المناطق “أ” و “ب”، بما في ذلك تصاريح السفر إلى الخارج، والاحتياجات الإنسانية، وإغلاق وفتح المعابر وربما قبل كل شيء – تصاريح العمل في إسرائيل. هي أمور درامية تؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني ​​وتؤثر عليه، وفق “يديعوت”.

وتوقعت الصحيفة أن يبدأ سموتريتش فور تولي حزبه المنصب في تنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، مقابل تدمير المزيد من البناء الفلسطيني غير القانوني، وإحداث تغيير دراماتيكي آخر لرؤساء المجالس والمستوطنات.