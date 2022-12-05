ترامب يدعو لإنهاء العمل بالدستور الأمريكي لإلغاء انتخابات 2020

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال”، اتهم فيه شركات التكنولوجيا الكبرى بمساعدة الديمقراطيين، قائلا إن “مؤسسي أمريكا لم يرغبوا ولن يتغاضوا عن انتخابات كاذبة ومزورة”، على حد وصفه.

وقال ترامب في منشوره: “هل تريدون طرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أرضا وإعلان الفائز الشرعي أم تريدون انتخابات جديدة؟” وتابع: “عملية احتيال واسعة من هذا النوع والحجم تسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور”.

من جانبه، هاجم المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتسن، تصريحات ترامب بشأن إلغاء الدستور والانتخابات، واصفا إياها بأنها “لعنة على روح أمتنا”.

ودافع بيتسن عن دستور بلاده مؤكدا أنه “وثيقة مقدسة كفلت لأكثر من 200 عام الحرية وسيادة القانون” في الولايات المتحدة، كما أوضح أن الدستور يجمع بين الشعب الأمريكي بغض النظر عن الحزب، والزعماء المنتخبون يقسمون على التمسك به.

وفي وقت سابق، اعتبر الملياردير، إيلون ماسك، أن قيام منصة التغريدات “تويتر” بحظر التقرير الصحفي الذي يكشف عن ‏محتويات حاسوب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، معناه التدخل في الانتخابات ‏الرئاسية التي جرت في عام 2020.‏