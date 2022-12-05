إنجلترا تفوز على السنغال بثلاثية نظيفة وتتأهل لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره السنغالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

سجل جوردان هيندرسون، هدف المنتخب الإنجليزي الأول في الدقيقة 38 من عمر المباراة، فيما أضاف هاري كين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز بوكايو ساكا، تقدم منتخب الأسود الثلاثة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57، ليضرب المنتخب الإنجليزي موعدا في دور ربع النهائي مع نظيره المنتخب الفرنسي، الذي تخطى في وقت سابق اليوم نظيره البولندي، بنتيجة 3 – 1.

وفي وقت سابق، فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1، ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.