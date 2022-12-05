انفجارات عنيفة تهز الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زابوروجيه، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد.

كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية في المنطقة بعد تقارير عن انفجارات في زابوروجيه، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.

كما وردت أنباء عن وقوع انفجارات في المدينة، في وقت متأخر أمس السبت، عندما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في زابوروجيه.

ودوت صفارات الإنذار، ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا، وفقا للسلطات الأوكرانية.

ووفقا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، سومي، وخاركوف، وكذلك الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا

واُستهدفت البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد التفجير الإرهابي على جسر القرم.