ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"

ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح المتعددة المهام ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.

وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرغ.

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وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز “F-35A Lightning II” ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.