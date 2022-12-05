القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد

وقال المكتب في بيان: “سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد”.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.