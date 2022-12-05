القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 صواريخ غراد

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك بـ10 صواريخ غراد.
وقال المكتب في بيان: “سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 3:49 [يتزامن مع توقيت موسكو] على بلدة تونينكو – مدينة دونيتسك، تم إطلاق 10 صواريخ متعددة الإطلاق طراز بي إم-21 غراد”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الأوكرانية تعلن عن هجوم على مرافق البنية التحتية في ضواحي زابوروجيه
00:27 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك