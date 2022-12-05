ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الأرجنتين

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، في الأرجنتين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد.

في الأسبوع السابق، أبلغت الأرجنتين عن إجمالي 12.609 حالة إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19″، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الأسبوع السابق، عندما كان لدى البلاد 3.323 حالة مؤكدة، حسبما ذكرت الوزارة يوم الأحد.

ظل معدل وفيات كوفيد-19 في الأرجنتين كما هو خلال الأسبوعين الماضيين (8-9 وفيات في الأسبوع).

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