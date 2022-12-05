اشتعال النيران في دار جنازات وتدمير كنيسة جراء القصف الأوكراني على دونيتسك

أفاد مراسل “سبوتنيك” في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن مبنيين اشتعلت فيهما النيران في الجمهورية، في أعقاب القصف الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ غراد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك بـ10 صواريخ غراد.

وبحسب مراسل “سبوتنيك”، أصاب القصف أحد مباني دار للجنازات، وشوهدت ألسنة النيران ترتفع منه بعد القصف. بينما المبنى الآخر كنيسة تدمرت جراء القصف.

كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليل، بحسب ما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.