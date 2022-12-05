مصرع 14 شخصا جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا

لقي 14 شخصا مصرعهم جراء فيضان مفاجئ لنهر صغير في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بعد عاصفة مطرية عنيفة، فيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن مفقودين.

وأفاد المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، روبير مولودزي، في بيان، بأن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.

وأضاف روبير مولودزي أنه عندما هبت العاصفة كان كثيرون يقفون داخل النهر وجرفتهم شدة التيار.

وتابع مولودزي: “إن الناس لديهم حرية الوصول إلى الأنهار ويمارسون شعائرهم الدينية حيثما يريدون”.

وأستدرك: “لكن يتعين علينا تكثيف حملات التوعية لتجنب مثل هذه المأساة”.

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