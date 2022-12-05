القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات الأوكرانية.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب”.

وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات في مقاطعة زابوروجيه.