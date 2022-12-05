حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران يبلغ مستويات قياسية

كشف نائب رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فلاديمير إيفين، عن زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران والذي تجاوز الرقم القياسي المسجل.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران العام الماضي، ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار.

وأشار إيفين إلى أن الصادرات الروسية زادت بنسبة 27% والواردات بنسبة 10%.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في التجارة مع روسيا بين دول بحر قزوين، حيث أن معظم البلدان تتاجر في المنتجات الزراعية.

ويعزو الخبراء التحسن في التعاون في هذا المجال إلى العلاقات الودية بين الدول وخبرة طهران العديدة في تطوير الاقتصاد تحت ضغط العقوبات، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يسمح بتطوير طرق إمداد جديدة.