الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى الإمارات قادما من البحرين في إطار جولة خليجية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “حط رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في أبوظبي واستقبله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد”.

وأضافت: “في وقت لاحق، سيلقي هرتسوغ كلمة في مؤتمر الفضاء ويلتقي بنظيره الإماراتي محمد بن زايد”.

وانطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، أعمال “حوار أبو ظبي للفضاء”، الأول من نوعه عالميا، والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين.

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وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.

وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى البحرين على رأس وفد اقتصادي إسرائيلي حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وبحث مع ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة التعاون الثنائي بين البلدين.