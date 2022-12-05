توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار النجف بسبب الضباب

تسبب الضباب الكثيف في توقف حركة الملاحة في مطار النجف، اليوم الاثنين، وذلك لفترة محدودة حيث عادت الحركة بالمطار إلى طبيعتها.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني، اليوم الاثنين، تأكيده على استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف، بعد التوقف المؤقت بسبب الأحوال الجوية”.

يذكر أن إدارة مطار النجف كانت قد أعلنت، في مايو/ أيار الماضي، إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية.

وذكر إعلام المطار في بيان أن “أجواء مطار النجف الدولي مغلقة وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية”.