هرتسوغ: الإمارات وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في المنطقة

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن اعتقاده بأن بلاده جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات يمكن أن تقودا “المسيرة” في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال النسخة الأولى من “حوار أبوظبي للفضاء”، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتطرق هرتسوغ إلى العلاقات بين إسرائيل والإمارات قائلا: “التعاون بيننا يمكن أن يحول منطقتنا الجميلة إلى بؤرة عالمية للحلول البيئية”.

وأضاف: “أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تقودا المسيرة في منطقتنا بأكملها، مع أصدقائنا وشركائنا”.

وتابع: “لقد تأثرنا جميعا بشدة بإنجازات برنامج الفضاء الإماراتي. إنها شريك مثالي لإسرائيل”.

الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022

وفي وقت سابق من اليوم وصل هرتسوغ إلى أبوظبي قادمًا من البحرين في إطار جولة خليجية بدأها أمس الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي نظيره الإماراتي محمد بن زايد (يجري الآن زيارة لقطر) في وقت لاحق اليوم، على ما نشر هرتسوغ بحسابه على “تويتر”.

נחתנו כעת באבו דאבי והתקבלנו על ידי שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות הערביות, השייח׳ עבדאללה בן זאיד אאל נהיאן. במהלך היום אשתתף בכנס החלל הבינלאומי באבו דאבי ולאחריו אפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד אאל נהיאן בארמונו. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/E3B1zwPjHp — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 5, 2022

و”حوار أبوظبي للفضاء” تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين، وهو “الأول من نوعه عالميا”، ويشارك فيه “أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى البلد الخليجي.