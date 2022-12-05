الكرملين: موسكو تعد ردا على فرض "سقف" لسعر النفط الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض “سقف” على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو أننا لن نعترف بهذا القرار.

وقال بيسكوف للصحفيين: “يتم الإعداد للقرارات، ولكن بالطبع، هناك شيء واحد واضح هنا، وهو أننا لن نعترف بأي سقوف”.

وأضاف بيسكوف بالقول إن “إدخال الغرب لسقف أسعار النفط لن يؤثر على تمويل عملية عسكرية خاصة ، فالاقتصاد الروسي لديه القدرة على تلبية جميع احتياجاته”.

“أوبك+” تمدد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية

وفي وقت سابق، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركاؤها “أوبك+”، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وصرح مصدر في أحد الوفود لـ”سبوتنيك” بأن “التوصية هي الإبقاء على الاتفاق الحالي”.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان مجموعة السبع وأستراليا اتفاقهما على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه الاتحاد الأوروبي.

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موسكو: روسيا ستعمل بشروط السوق فقط

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا، لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.