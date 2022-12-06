الداخلية في مولدوفا تفيد بالعثور على صاروخ في شمال البلاد

كيشناو – سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية: “تم اكتشاف الجسم من قبل دورية حدودية في حديقة بالقرب من بريتشاني. ووفقا لخطط إجراءات وزارة الداخلية، طوقت دائرة الحدود المنطقة التي عُثر فيها على الصاروخ، وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى موقع الحادث”.

ومن الجدير ذكره في هذا السياق، أنه في مساء يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا و قُتل شخصان. ورغم أن التكهنات في البداية، رجحت بأن الصاروخ روسي المصدر، اكتشف لاحقا، بما لا يدعو للشك بأن هذا الصاروخ هو صاروخ دفاع جوي أوكراني، ما تطابق كليا مع بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد.