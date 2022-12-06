الداخلية في مولدوفا تفيد بالعثور على صاروخ في شمال البلاد

أفادت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا، اليوم الاثنين، بأن دائرة حرس الحدود الوطنية عثرت، اليوم، على صاروخ سقط بالقرب من مدينة بريتشاني في شمال البلاد؛ وذلك دون تحديد انتمائه.
كيشناو – سبوتنيك. وجاء في بيان الداخلية: “تم اكتشاف الجسم من قبل دورية حدودية في حديقة بالقرب من بريتشاني. ووفقا لخطط إجراءات وزارة الداخلية، طوقت دائرة الحدود المنطقة التي عُثر فيها على الصاروخ، وتم استدعاء خبراء المتفجرات إلى موقع الحادث”.
ولم يتم حتى الآن صدور أي تعقيب رسمي حول نوع الصاروخ والجهة التي أطلق منها.
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1 ديسمبر, 13:29 GMT
ومن الجدير ذكره في هذا السياق، أنه في مساء يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا و قُتل شخصان. ورغم أن التكهنات في البداية، رجحت بأن الصاروخ روسي المصدر، اكتشف لاحقا، بما لا يدعو للشك بأن هذا الصاروخ هو صاروخ دفاع جوي أوكراني، ما تطابق كليا مع بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد.
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