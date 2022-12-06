لم يتغير تصنيفها منذ 2011… ما هي أقوى 4 جيوش في العالم؟

تتصدر 4 دول قائمة أقوى جيوش العالم منذ عام 2011، في التصنيف الذي يضم 142 جيشا، ويشمل ذلك إحصائيات عام 2022.

وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فير باور” الأمريكي إلى أن تلك الدول تحتل المراتب من 1 إلى 4 دون تغيير منذ عام 2011، وهي:

الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا. الصين. الهند.

ويتفاوت حجم الإنفاق العسكري لكل دول من الدول الأربع، وتشير إحصائيات الموقع لعام 2022، إلى أن حجم ميزانية الدفاع لكل دول هو:

ميزانية الدفاع الأمريكية: تقدر بـ 770 مليار دولار. ميزانية الدفاع الروسية: تقدر بـ 154 مليار دولار. ميزانية الدفاع الصينية: تقدر بـ 230 مليار دولار. ميزانية الدفاع الهندية: تقدر بـ 49.6 مليار دولار.

ويتفاوت حجم القوة البشرية في جيوش الدول الأربع، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي تشير إلى أن عدد الجنود يشمل القوات العاملة والقوات الاحتياطية والقوات شبه عسكرية.

الجيش الأمريكي: يقدر عدد الجنود بمليون و832 ألفا. الجيش الروسي: يقدر عدد الجنود بمليون و350 ألف جندي. الجيش الصيني: يقدر عدد الجنود بـ 3 ملايين و134 ألف جندي. الجيش الهندي: يقدر عدد الجنود بـ 5 ملايين و132 ألف جندي.