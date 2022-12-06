أبو الغيط يعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان

علق أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يمثل خطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني في السودان.

وأعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالتواصل للاتفاق الإطاري في السودان، مؤكدا التزام الجامعة العربية بدعم الجهود الوطنية، التي تلبي تطلعات السودانيين نحو تحقيق الاستقرار، حسبما جاء في بيان للجامعة، حصلت عليه “سبوتنيك”، اليوم الاثنين.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية إن “الاتفاق يمثل إنجازا مهما يقود البلاد نحو عبور المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار سياسيا واقتصاديا”.

ولفت إلى ضرورة توفير دعم دولي للسودان عن طريق استئناف البرامج التي تنفذها مؤسسات التمويل الدولية.

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت اليوم الاثنين، توقيع اتفاقا سياسيا إطاريا بين الجيش والمعارضة السودانية، ينص على إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد.

وتم توقيع الاتفاق بين تحالف المعارضة ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان ونوابه.

ويشمل تحالف المعارضة قوى الحرية والتغيير إضافة إلى قادة حركات سياسية معارضة.

السعودية تعلق على توقيع “الاتفاق الإطاري” في السودان

وبناء على الاتفاق سيتم تعيين رئيس وزراء جديد لعبور مرحلة انتقالية مدتها عامان، وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة “الآلية الثلاثية” الدولية، التي تشمل منظمة “إيقاد” والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

كما شاركت “الآلية الرباعية” التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.