البيت الأبيض: لا نعتقد أن فرض سقف لسعر النفط الروسي سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أن واشنطن لا تعتقد بأن فرض سقف لسعر النفط الروسي، سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار العالمية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال كيربي، خلال إفادة صحفية: “لا نعتقد أنه (فرض سقف على سعر النفط الروسي) سيكون له تأثير طويل الأمد على أسعار النفط العالمية”.

وأشار كيربي إلى أن الخطوة لا تهدف إلى إخراج النفط الروسي من السوق، موضحاً أن الولايات المتحدة ستبذل ما بوسعها، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، للحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية.

وأردف بقوله: “لن نتكهن بما قد يحدث إذا قررت روسيا قطع إمدادات النفط بعد فرض سقف لسعر نفطها. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنبذل قصارى جهدنا، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين، لضمان استقرار سوق الطاقة”.

هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلاً في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.

وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الكرملين: موسكو تعد ردا على فرض “سقف” لسعر النفط الروسي