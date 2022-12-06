البيت الأبيض: سوليفان يدعو الرئيس البرازيلي المنتخب لزيارة واشنطن

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال رحلته إلى البرازيل رئيس البلاد المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لزيارة واشنطن.

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال رحلته إلى البرازيل رئيس البلاد المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، “سافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى برازيليا بالبرازيل يوم الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول لعقد اجتماعات مع كبار ممثلي الحكومة وأعضاء الإدارة القادمة”.

وأضاف، “خلال الاجتماع، وجه السيد سوليفان دعوة نيابة عن الرئيس [جو] بايدن للرئيس المنتخب لولا لزيارة واشنطن”.

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وأشار البيان إلى أن سوليفان هنأ لولا على فوزه في الانتخابات وناقش أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال انتقال السلطة.