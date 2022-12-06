البيت الأبيض يقول إن واشنطن لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح بشراء النفط الروسي لتجديد الاحتياطي الاستراتيجي في البلاد.

واشنطن – سبوتنيك. وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدا للنظر في شراء النفط الروسي بعد إدخال مجموعة السبع “سقفا على سعره”: “لا، لأن استيراده محظور”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل، يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق لتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مع وجود آلية لتعديل هذا السقف كي يبقى أدنى من الأسعار المتغيرة في السوق العالمية، كما توصلت مجموعة السبع وأستراليا إلى اتفاق مماثل.

البيت الأبيض: لا نعتقد أن فرض سقف لسعر النفط الروسي سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين.