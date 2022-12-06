جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه مستعد للنظر في دخول السباق الرئاسي لعام 2024.

ونشر بولتون مقطع فيديو من مقابلة على حسابه بموقع “تويتر”، قال فيه، إذا لم يتبرأ المرشحون الرئاسيون الحاليون من الحزب الجمهوري من ترامب، فأنا على استعداد للدخول في السباق”.

وأضاف في تغريدة أخرى، “يدرس جون بولتون، الترشح للرئاسة في 2024 إذا كان ذلك سيمنع الرئيس السابق ترامب من تولي منصبه مرة أخرى”.

When you challenge the Constitution itself, that is un-American. If the current GOP presidential candidates don’t repudiate Trump, I’m prepared to get in the race. pic.twitter.com/mKnU2tDhyc — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 5, 2022

ودعا بولتون، في وقت سابق، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.

كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.