وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات وانقطاع جزئي للكهرباء بعدة مناطق في البلاد

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارات وقعت في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.

لم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.

في وقت لاحق، قال فلاديمير روغوف من إدارة مقاطعة زابوروجيه إن “الانفجارات يمكن سماعها في الجزء الخاضع من زابوروجيه لسيطرة أوكرانيا”، واعدا “بالتفاصيل لاحقا”.

كما أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى وقوع انفجارات في زابوروجيه.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية يوم الاثنين، عن وقوع انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا بعد إصدار تحذير من غارة جوية.

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بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن مناطق كيروفوغراد وأوديسا وجيتومير في أوكرانيا قد انقطع عنها التيار الكهربائي جزئيا.