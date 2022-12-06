بلينكين: الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين لكنها لا تسعى للصراع

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين، لكنها لا تسعى للصراع مع بكين.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكين خلال إحاطة إعلامية لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، “نحن في منافسة شديدة [مع الصين]، ولا نريد أن تتحول إلى صراع”.

وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم إيجاد سبل للتعاون مع الصين في القضايا المشتركة.

في وقت سابق، قال بلينكن، إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين.

وقال: “إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين، والتنمية العسكرية السريعة”.

البنتاغون يحذر الصين: نبني قوة “أكثر فتكا” وسنبقى على حافة القتال

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومي، حيث تم منح الصين وضع “أخطر تحد جيوسياسي”، وروسيا – “تهديد أمني عاجل”.