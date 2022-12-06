الولايات المتحدة تسجل 4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا هذا الموسم

سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا حتى الآن هذا الموسم.

وبحسب تقديرات صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد هذا النشاط للإنفلونزا الموسمية مرتفعا ويستمر في الزيادة في جميع أنحاء البلاد،

وتم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف استشفاء بسبب الإنفلونزا في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير المنتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

الولايات المتحدة تشهد انتشارا كبيرا وغير معتاد لثلاثة فيروسات تنفسية

وتضاعف عدد حالات دخول مستشفى بسبب الإنفلونزا في ذلك الأسبوع تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق.