تقرير يكشف زيادة فرنسا لوارداتها من السلع الروسية في أغسطس

زادت فرنسا في أغسطس/ آب حجم وارداتها من روسيا على أساس شهري بنسبة 25 في المائة، أي ما يعادل 1.1 مليار يورو.

وذلك وفقا لدراسة أجرتها وكالة “سبوتنيك” لبيانات من إدارات الإحصاء الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتم تسجيل هذا النمو للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط، عندما كان على مستوى 1.8 مليار يورو، لتخفض فرنسا من إنفاقها على السلع الروسية لمدة خمسة أشهر.

وبحسب الدراسة فقد زادت البرتغال وارداتها من السلع الروسية في نهاية الصيف بزيادة بنسبة 9.4 مرة ، لتصل إلى 79 مليون يورو. كما زادت مشتريات البضائع الروسية على أساس شهري من لاتفيا (44 في المائة) والنمسا (27 في المائة) وإسبانيا (27 في المائة) واليونان (15 في المائة) وسلوفاكيا (ستة في المائة).

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في الوقت نفسه، خفضت بعض الدول الأوروبية مع ذلك حجم واردات المنتجات الروسية، مثل سلوفينيا (-60%) وأيرلندا (-63%).

واستعادت ألمانيا لقبها كأكبر مستورد للسلع الروسية في أغسطس بعد أن تجاوزتها إيطاليا في يوليو/ تموز، حيث وصلت مشتريات البضائع من روسيا إلى 2.7 مليار يورو مقابل 2 مليار يورو لإيطاليا. في المرتبة الثالثة جائت هولندا بواردات بقيمة 1.5 مليار يورو.

وزادت خمس دول أوروبية صادراتها من السلع إلى روسيا على أساس شهري في أغسطس، وكانت قبرص الأكثر بمقدار 6.7 مرة، كما زادت المجر مبيعاتها إلى روسيا بنسبة 23 في المائة وبلجيكا بنسبة 19 في المائة وألمانيا بنسبة 13 في المائة. وزادت ليتوانيا عمليات التسليم بنسبة 2 في المائة.