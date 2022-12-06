الفرنسيون مذهولون من فيديو لبوتين وهو يقود سيارته على جسر القرم

أثار المقطع المصور الذي ظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقود سيارته على جسر القرم، الذي تم ترميمه بعد تعرضه لعمل تخريبي، إعجاب الفرنسيين.

وأبدى قراء صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إعجابهم بهذه المشاهد، ووفقا للكثيرين فإن الحرب الاقتصادية لا تلحق بالضرر سوى بالغرب وليس بروسيا.

وعلق أحد القراء قائلا: “لا بد أن زيلينسكي شاهد كل هذا على التلفزيون وأكل قميصه. تمكنت روسيا من استعادة كل شيء في مثل هذا الوقت القصير”.

وأضاف قارئ آخر قائلا: “الجسر يعمل وبوتين يقود، وهذا هو الشيء الرئيسي”.

في نفس الوقت علق متابع قائلا: “روسيا تعيد بناء جسر ضخم في أسابيع، وفي أوروبا لا يمكننا دفع الفواتير. من الذي تضر به العقوبات؟”.

ليعلق متابع آخر قائلا: “أرى الوجوه الغاضبة لبايدن وزيلينسكي. لا يمكنهما التفوق على بوتين. رجل ذكي للغاية”.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، جسر القرم وتفقد أعمال الترميم في المنطقة التي تعرضت لعمل إرهابي، وعبر الجسر على متن سيارته.