لابيد: لن يتم التحقيق مع جنودنا ولن يعظنا أحد عن أخلاق القتال وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد على تقديم شبكة “الجزيرة” القطرية دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها تل أبيب باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي.

وقال لابيد في تغريدة مقتضبة بحسابه على “تويتر” اليوم الثلاثاء:

“لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد عن أخلاق القتال، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة”.

אף אחד לא יחקור את חיילי צה”ל ואף אחד לא יטיף לנו על מוסר לחימה, בטח לא רשת אל ג’זירה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) December 6, 2022

وتغريدة لابيد هي أول تعليق رسمي من مسؤول إسرائيلي على قرار شبكة “الجزيرة”.

وأعلنت الشبكة القطرية في وقع سابق اليوم، رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها القوات الإسرائيلية بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، في مايو/ أيار الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونشرت الشبكة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه رفع دعوى تتهم إسرائيل باغتيال أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قنواتها.

وقالت الجزيرة إن “رفع القضية للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقا في القضية، والملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال”.

“الجزيرة” تقاضي إسرائيل أمام الجنائية الدولية بتهمة قتل شيرين أبو عاقلة

وأوضحت أن الدعوى تؤكد “أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له… وأنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين”، مضيفة أن الملف المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية “يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة”.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.

ورجح محللون أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن “الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤولا عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا”، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.

وسبق أن أعلن لابيد أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.