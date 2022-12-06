"روساتوم" تطور "وقود المستقبل" النووي

طور المختصون في الصناعة النووية الروسية تصميم “مجمعات الوقود” التي من المقرر استخدامها في الهيكل المستقبلي لصناعة الطاقة النووية.

وبحسب ما أفادت به شركة “TVEL” التابعة لشركة “روسآتوم” الحكومية ، فإنه من المخطط تصنيعها فقط في منشآت الإنتاج الآلية من أجل سلامة الموظفين.

وتمت مناقشة هذا التطوير في مؤتمر الشركة الذي عقد في سوتشي، وقال ألكسندر أوجريوموف، نائب الرئيس الأول للأنشطة العلمية والتقنية في “TVEL”، إن استراتيجية الصناعة النووية الروسية هي إنشاء صناعة طاقة نووية مكونة من عنصرين مع مفاعلات نيوترونية حرارية وسريعة.

وتعد إعادة معالجة وإعادة تصنيع وقود اليورانيوم والبلوتونيوم أكثر المراحل خطورة للإشعاع ضمن دورة الوقود النووي المغلقة، لذا فإن المهمة هي تقليل الآثار السلبية على الأفراد.

وبحسب البيان الصحفي للشركة والذي جاء فيه “تم تأكيد موثوقية التصميم وإمكانية استخدامه في مفاعلات VVER-1000/1200. في المستقبل القريب، ونخطط لتصنيع العديد من TVS-5 بتركيبة قياسية من وقود اليورانيوم”.

“روساتوم” تخطط لإنشاء محطة طاقة نووية متنقلة

يذكر أنه في دورة الوقود النووي المغلقة، سيتوسع إنتاج “الوقود” النووي، البلوتونيوم، وستزيد قاعدة وقود الطاقة النووية بشكل كبير، ما يلغي الحاجة إلى استخراج اليورانيوم الطبيعي بكميات كبيرة.