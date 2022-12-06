علماء روس يكتشفون علامة تدل على الشيخوخة المبكرة في خلايا الجسم

ويمكن أن تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة الإجهاد ويقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير خلايا الشيخوخة ومع ذلك، مع تقدم العمر أو في حالة بعض الاضطرابات، لا تتم إزالة كل هذه الخلايا من الأنسجة.