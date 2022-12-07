الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

فشل وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من دعم الائتمان المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو لعام 2023.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الذي تم بثه على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي”للأسف، لم نتمكن من قبول الحزمة بأكملها”.

وأشار ستانيورا، إلى إن “الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول للوضع الحالي”.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، أن المجر منعت إمكانية التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن المفوضية الأوروبية عرضت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، حزمة جديدة من الدعم الائتماني المالي الكلي لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو للعام المقبل.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي.

أوكرانيا قد تحصل على مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 1.4 مليار دولار