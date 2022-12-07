الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة فرض سقف على سعر النفط الروسي ستصبح قفزة بالأسعار في الدول الغربية، في الوقت الذي توفر فيه روسيا ميزانيتها، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ تدابير للحد من العواقب.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف ريابكوف: “بدون شك، سنجد فرصا لتسويق منتجاتنا، مرة أخرى، سينتهي الأمر بأولئك الذين يبتكرون مخططات لانتهاك المصالح الروسية بلا شيء، ولن تكون هناك نتيجة. قد تكون النتيجة قفزة جديدة في الأسعار في الأسواق الغربية، وزيادة فواتير المستهلكين الغربيين، ولن يشعر من سيستمتع بميزة التفاعل الطبيعي مع روسيا بهذا التأثير”.

وتابع ريابكوف: “إن فرصنا الاقتصادية لن تضيق، وأنا واثق من أنه سيتم توفير عائدات ميزانيتنا”.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الوزارات الروسية قد استعدت بالفعل لتطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مشددا على أنه سيتم ضمان مصالح الدولة الروسية في كل حال من الأحوال.

هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.

وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.

ريابكوف: وزاراتنا استعدت لتحديد سقف لأسعار النفط ومصالح الدولة مضمونة