وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده

أكد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده تشهد ندرة حادة، وفق تعبيره.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال عون: “الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو”، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024”.
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1 نوفمبر 2021, 08:48 GMT
تصريحات الوزير الجزائري جاءت خلال إشرافه على عرض استراتيجية القطاع. على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد عون على “ضرورة ترقية التصنيع المحلي لأدوية السرطان والأنسولين. خاصة وأن هذه الأدوية تعرف ندرة حادة حاليا”.
وناشد وزير الصناعة الصيدلانية الجمعيات بضرورة “الترويج للمنتوج المحلي. ومد يد العون في الميدان عبر الحملات التحسيسية”.
وقال: “هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الأولية وارتفاع نسبة الإدماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للإنتاج، كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع”، حسب تعبيره.
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