وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري يتحدث عن ندرة أدوية السرطان والأنسولين في بلاده

وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، قال عون: “الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون أورو”، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024”.

وقال: “هدف القطاع خلال 2023 و 2024 هو خلق نسيج مصانع تنطلق المواد الأولية وارتفاع نسبة الإدماج. مشيرا إلى أنه حاليا نملك قدرات كبيرة للإنتاج، كما أن الكثير من المنتجين لم ينطلقوا بعد في عملية التصنيع”، حسب تعبيره.