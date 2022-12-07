الأولى منذ ثلاث سنوات.. إسرائيل تجري مناورات عسكرية جوية مع فرنسا

The Eastern Breeze international exercise between the IAF and the @Armee_de_lair (FASF) concluded today.
The exercise was an important milestone in the development of the strategic cooperation between the IAF and the FASF and improved the forces’ readiness.
🇮🇱 🇫🇷 pic.twitter.com/uLgeiZArxk
— Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2022
اختتمت المناورة الدولية #Eastern_breeze
اليوم وقد أجرى خلالها سلاحا الجو
الإسرائيلي و#الفرنسي تدريبات جوية في سماء دولة #إسرائيل
وشاركت في المناورة أربع طائرات مقاتلة من طراز #رافائيل تابعة لسلاح الجو الفرنسي بالتعاون مع طائرات مقاتلة من طراز #سوفا (F16i) تابعة لسرب 201. pic.twitter.com/p5IUM5cFg7
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2022
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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