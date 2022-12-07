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الأولى منذ ثلاث سنوات.. إسرائيل تجري مناورات عسكرية جوية مع فرنسا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها العسكرية بدأت أمس مناورة جوية مشتركة مع فرنسا في سماء إسرائيل.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي قد أنهى مناورة عسكرية مع نظيره الفرنسي، شاركت فيها 4 طائرات مقاتلة من طراز “رافائيل” تابعة لسلاح الجو الفرنسي.
وأوضح بدوره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن تلك المناورة هي الأولى منذ 3 سنوات، وشاركت فيها طائرات (F-16) من السرب 201 المتواجد في قاعدة رامون الجوية، مشيرا إلى وصول حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول Charles de Gaulle” وعلى متنها طائرات “رافائيل” الأربع.
وعزا أدرعي السبب وراء إجراء هذه المناورات العسكرية الجوية إلى التعامل المشترك مع التهديدات الجوية وشن الغارات على الأهداف من أجل التعلم والإثراء المتبادل، مضيفا أن هذه المناورة شكلت مَعلما مهما في تعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي بين الجيشين الإسرائيلي والفرنسي، فضلا عن مساهمتها في رفع جهوزية القوات الإسرائيلية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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