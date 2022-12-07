الأولى منذ ثلاث سنوات.. إسرائيل تجري مناورات عسكرية جوية مع فرنسا

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها العسكرية بدأت أمس مناورة جوية مشتركة مع فرنسا في سماء إسرائيل.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي قد أنهى مناورة عسكرية مع نظيره الفرنسي، شاركت فيها 4 طائرات مقاتلة من طراز “رافائيل” تابعة لسلاح الجو الفرنسي.

The Eastern Breeze international exercise between the IAF and the @Armee_de_lair (FASF) concluded today. The exercise was an important milestone in the development of the strategic cooperation between the IAF and the FASF and improved the forces’ readiness. 🇮🇱 🇫🇷 pic.twitter.com/uLgeiZArxk — Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2022

وأوضح بدوره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن تلك المناورة هي الأولى منذ 3 سنوات، وشاركت فيها طائرات (F-16) من السرب 201 المتواجد في قاعدة رامون الجوية، مشيرا إلى وصول حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول Charles de Gaulle” وعلى متنها طائرات “رافائيل” الأربع.

اختتمت المناورة الدولية #Eastern_breeze

اليوم وقد أجرى خلالها سلاحا الجو

الإسرائيلي و#الفرنسي تدريبات جوية في سماء دولة #إسرائيل

وشاركت في المناورة أربع طائرات مقاتلة من طراز #رافائيل تابعة لسلاح الجو الفرنسي بالتعاون مع طائرات مقاتلة من طراز #سوفا (F16i) تابعة لسرب 201. pic.twitter.com/p5IUM5cFg7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2022