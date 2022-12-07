إسرائيل تبعث برقية تهنئة للمغرب بعد صعودها لدور ربع نهائي كأس العالم

بعث المسؤولون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، ببرقيات تهنئة للمغرب بعد فوز منتخبها الوطني لكرة القدم على نظيره الإسباني وصعوده لدور ربع النهائي.

وهنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدات له باللغتين العربية والإنجليزية، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب الإسباني في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، والذي شهد صعود المغرب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر.

وقال غانتس:

مبروك لاصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير.

Congratulations Morocco for a terrific game! — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 6, 2022

فيما هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على “تويتر”، والتي تأتي تحت اسم “إسرائيل بالعربية”، المنتخب المغربي، قائلة:

مبروك للشعب المغربي الشقيق! صنعتم التاريخ اليوم.

وكتبت في تغريدة أخرى لها على الصفحة نفسها:

ألف مبروك لأسود الأطلس الصعود لدور الثمانية في المونديال للمرة الأولى في تاريخها. تهنئة من إسرائيل وشعبها لهذه الأسود أصحاب الزئير البارز في المونديال.

ومن جانبه، بعث عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، برقية تهنئة مماثلة باللغة العربية، قال فيها:

برافو يا أسود الأطلس. تستاهلوا!

ولم يقف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صامتا، بل بارك المنتخب المغربي، قائلا:

مبروك أسود الأطلس. أنتم فخر لنا جميعا.

مبروك #أسود_الأطلس. أنتم فخر لنا جميعًا 🇲🇦 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2022

ومن جانبه، علق داني دانون، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “الليكود” المكلف بتشكيل الحكومة في البلاد، قائلا:

مبروك للمنتخب المغربي الذي أدى مباراة رائعة.

ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 – 0) في ركلات الترجيح.

وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

Congratulations Morocco for a terrific game! — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) December 6, 2022

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.

يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.