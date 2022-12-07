ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلا

بعد 11 يوما من الحفر، انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الثلاثاء، الضحية الأخيرة من الركام الناجم عن انهيار أرضي هائل في جزيرة إسكيا الإيطالية ليرتفع عدد الضحايا النهائي إلى 12 قتيلا.

وقال عمدة نابولي إن الضحية هي ماريا تيريزا أركامون البالغة من العمر 31 والتي عثر على جثمانها في منطقة تراكم فيها الكثير من الأنقاض جراء انهيار 26 نوفمبر/ تشرين أول.

الادعاء العام الإيطالي يطلب محاكمة رئيس يوفنتوس المستقيل و12 آخرين

ومن بين الضحايا أسرة مؤلفة من 5 أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما، وزوجان معهم طفل عمره ثلاثة أسابيع وزوجان شابان آخران، بحسب “فرانس برس”.

وتسبب هطول أمطار استثنائي في انهيار أرضي في بلدة كاساميتشولا الساحلية الواقعة بالجزيرة الأمر الذي أدى لدفن الضحايا أسفل الوحل والحطام.