الأمم المتحدة: البشرية أصبحت سلاحا للانقراض الجماعي

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشركات متعددة الجنسية بسبب تحويلها النظام البيئي العالمي إلى “ألعاب للربح”.

جاء هذا في كلمة له اليوم الثلاثاء قبل محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا، بحسب “فرانس برس”.

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وقال غوتيريش: “في ظل شهيتنا التي لا حدود لها لتحقيق النمو الاقتصادي المطلق وغير المتكافئ أصبحت الإنسانية سلاحا للانقراض الجماعي”.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الفشل في تصحيح المسار سيؤدي لنتائج كارثية.

وفي الوقت الذي يشهد فيها التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم، تنظم الأمم المتحدة مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب 15)، في مونتريال بكندا غدا الأربعاء.