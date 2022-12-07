الولايات المتحدة تستبعد استقرار العلاقات مع روسيا في المستقبل القريب

أعربت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، عن أملها في استقرار العلاقات مع روسيا، لكنها قالت أنه من غير المرجح حدوث ذلك في المستقبل القريب.

روما – سبوتنيك . وقالت شيرمان خلال كلمة لها بجامعة لويس في روما: “آمل أن نعود إلى الاستقرار الذي كان لدينا لعقود بعد الحرب العالمية الثانية. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مشكلات. هناك دائما مشكلات، ولا أحد يريد العودة إلى الحرب الباردة”.

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وأضافت: “آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعا التحدث مع بعضنا بعضا والعمل معا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في وقت قريب”.