قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لا تمنع أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى.

واشنطن – سبوتنيك . وأضاف أوستن، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من بناء وتطوير قدراتها بعيدة المدى، قائلا: “لا، .. نحن لا نفعل ذلك”.

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فضلا عن ذلك، أشار أوستن، إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 19 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا و”جندت” الحلفاء والشركاء لدعم كييف.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.