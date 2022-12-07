واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع كوريا الجنوبية طائرات هليكوبتر بقيمة 1.5 مليار دولار

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” والمعدات ذات الصلة لكوريا الجنوبية في صفقة قيمتها 1.5 مليار دولار.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان الوكالة، إن “الصفقة المقترحة ستخدم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي، وضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

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وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من الخارجية الأمريكية وأبلغ البنتاغون الكونغرس بها الثلاثاء.