موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل برد من روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيتلقى ردا تعويضيا من موسكو.

موسكو – سبوتنيك . وقال ريابكوف للصحفيين: “كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا”.

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وأضاف إن “المزيد من التوسع [للناتو] سيقابل برد تعويضي مناسب من روسيا”.

وتابع: “هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن”.

ورحب ستولتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.