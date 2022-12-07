بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد

أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية في البلاد تقوم بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد.
وذكرت وكالة “بيلتا” البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.
وأضافت الوكالة أنه “خلال هذه الفترة من المخطط نقل المعدات العسكرية والافراد من قوات الأمن الوطني وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة ومناطق التضاريس واستخدام أسلحة للأغراض التدريبية”.
واعتذر مجلس الأمن البيلاروسي للمواطنين عن أي إزعاج محتمل.
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