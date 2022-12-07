بيلاروسيا تتفحص نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد

وذكرت وكالة “بيلتا” البيلاروسية أنه من 7 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول يتم التحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية، وذلك عبر التخطيط لنقل المعدات والأفراد العسكريين.