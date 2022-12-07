إعلام: الناتو منقسم حول عضوية أوكرانيا لأنها "قضية حساسة"

كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” منقسمة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن حلف شمال الأطلسي انقسم بشأن احتمال دخول أوكرانيا إلى الحلف، ويحاول ممثلو بعض الدول عدم التطرق حتى إلى هذا الموضوع، بما في ذلك عدم الرغبة في إثارة غضب روسيا.

وقالت الصحيفة: “حلف الناتو منقسم حول كيف ومتى يجب أن تنضم أوكرانيا إلى التحالف، كما أن العواصم الكبرى لا تريد استفزاز الكرملين أكثر والأهم من ذلك أن عضوية الناتو القانونية تقوم على تقديم المساعدة لأوكرانيا في حالة وقوع هجوم وهو احتمال لن يفكر فيه الكثيرون”.

وتشير الصحيفة أنه بالنسبة للعديد من المسؤولين، أصبح موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو من المحرمات، فهم يفضلون عدم مسه، وإذا كان عليهم قول شيء ما، فإنهم يقدمون إجابات مختصرة. مضيفة أنه “هذه قضية حساسة لدرجة أن العديد من حلفاء الناتو يحاولون حتى عدم الحديث عنها نتيجة لذلك بالرغم من أن أوروبا والولايات المتحدة تغلبتا على المحرمات واحدة تلو الأخرى، حيث نقلت جبالًا من المعدات العسكرية الفتاكة إلى كييف”.