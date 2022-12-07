كوليبا: حلفاؤنا أكثر استعدادا لتزويدنا بالسلاح بدلا من دعم عضويتنا في الناتو

اشتكى وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، من أن بعض حلفاء كييف أكثر استعدادًا لتزويد كييف بالأسلحة بدلاً من دعم رغبة البلاد في الانضمام إلى “الناتو”.

وقال كوليبا خلال مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية: “بعض أصدقاء أوكرانيا المقربين يخشون الرد بشكل إيجابي على طلب أوكرانيا للحصول على عضوية الناتو أكثر من خوفهم من تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة”.

وأشار الوزير إلى أنه “لا تزال هناك العديد من الحواجز النفسية التي نحتاج إلى التغلب عليها ومن بينها فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو”.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” منقسمة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.