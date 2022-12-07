مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف يلتقي نظيره الإيراني

التقى مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، نظيره الإيراني السفير علي بحريني.
وبحسب بوابة “الأهرام” المصرية، ناقش السفيران عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة وأجهزتها، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة الأخرى في جنيف.
الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران
27 أكتوبر, 10:26 GMT
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت في يوليو/ تموز الماضي أن “هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط”، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.
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