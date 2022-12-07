مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف يلتقي نظيره الإيراني

وبحسب بوابة “الأهرام” المصرية، ناقش السفيران عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة وأجهزتها، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة الأخرى في جنيف.

وكانت الخارجية الإيرانية أكدت في يوليو/ تموز الماضي أن “هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط”، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.