شركات روسية وصينية وعربية بمعرض "فوود أفريكا" تبحث عن فتح أسواق لمنتجاتها في مصر

القاهرة – سبوتنيك. وتجولت “سبوتنيك” بين أجنحة المعرض، لتشاهد عددا من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الطازجة والمعبئة، من مختلف دول العالم، مجتمعة في مكان واحد، تسمح للشخص الاطلاع على الثقافات المختلفة، وفهم العادات الغذائية للشعوب.

وفي القسم الخاص بـ “صنع في روسيا”، تحدث سيرغي، صاحب شركة روسية لإنتاج المشروبات الغازية، إلى “سبوتنيك”، قائلا إن “هذه هي المشاركة الأولى له في معرض يُقام بمصر”، مستكملا “لم نواجه أي صعوبات في التقديم على هذا المعرض”.