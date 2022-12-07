بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية

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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: “الوثيقة المعتمدة تتسم بالمواجهة الشديدة لبلدنا، وتتسم بطابع مواجهات غير مسبوق، وهي بالطبع محفوفة للأسف بعواقب خطيرة ومريبة للغاية في المستقبل لزيادة زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية”
وتنص ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023، التي وافق عليها الكونغرس بمجلسيه، على تخصيص 800 مليون دولار إضافية العام المقبل لأوكرانيا وأكثر من 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا.
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أمس, 16:04 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت ميزانية الدفاع الأميركية، وضع “استراتيجية شاملة”، لمكافحة الأسلحة فرط صوتية، وفرض حظر دائم على تبادل البيانات مع روسيا بشأن أنظمة الدفاع الصاروخي.
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