بيسكوف: ميزانية الدفاع الأمريكية تزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية

وتنص ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023، التي وافق عليها الكونغرس بمجلسيه، على تخصيص 800 مليون دولار إضافية العام المقبل لأوكرانيا وأكثر من 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا.