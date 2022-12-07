مشاورات بين روسيا وتركيا بشأن سوريا تعقد في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر

أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بأن المشاورات السياسية بين روسيا وتركيا بشأن سوريا ومواضيع أخرى ستعقد يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول، في إسطنبول.

وأضافت الخارجية لـ”سبوتنيك”: “ستجرى في إسطنبول يومي 8 و9 ديسمبر 2022 مشاورات سياسية بين تركيا وروسيا الاتحادية بين وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية السفير سادات أونال ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين”.

ومن المتوقع أن يتم خلال المشاورات مناقشة تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الحبوب فضلا عن القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا وفلسطين.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، قد أعلنت خلال الاجتماع التاسع عشر لمسار أستانا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا.

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