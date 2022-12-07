قوى الحرية والتغيير تعلن تشكيل حكومة سودانية انتقالية وتسمية رئيسها خلال شهر

أعلنت قوى الحرية والتغيير، “تسمية رئيس وزراء السودان وتشكيل حكومة انتقالية خلال شهر”.

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب إبراهيم، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، إن “تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيدا لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين”.

وذكر إبراهيم، أنه “خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية”.

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وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، الاثنين الماضي، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.

ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.

وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.

ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.

يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة “الآلية الثلاثية” الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيقاد”، وكذلك “الآلية الرباعية” التي تضم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.