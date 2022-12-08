الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر

حددت الإمارات موعدا جديد لإطلاق “المستكشف راشد” إلى سطح القمر بعدما تم تأجيل المحاولة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووفقا للموعد الجديد، سيتم إطلاق “المستكشف راشد” في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأربعاء.

الإمارات تكشف موعد إطلاق المستكشف “راشد” إلى القمر

وتم اعتماد الموعد الجديد من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو ما سمح بإجراء فحوصات إضافية للمستكشف قبل إطلاقه.

ومن المقرر أن يستغرق “المستكشف راشد” 5 أشهر حتى يصل إلى سطح القمر، حيث يتخذ مسارا منخفض الطاقة حوله بدلا من الاقتراب المباشر منه.

إطلاق #المستكشف_راشد ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر 11 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 11:38 صباحاً بتوقيت الإمارات#الإمارات_إلى_القمر #وام pic.twitter.com/i7ZWHYf49h — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 7, 2022

ووفقا لذلك، فإن موعد هبوط “المستكشف راشد” على سطح القمر سيكون في أبريل/ نيسان 2023.