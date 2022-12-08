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الإمارات تحدد موعدا جديدا لإطلاق "المستكشف راشد" إلى سطح القمر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حددت الإمارات موعدا جديد لإطلاق “المستكشف راشد” إلى سطح القمر بعدما تم تأجيل المحاولة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووفقا للموعد الجديد، سيتم إطلاق “المستكشف راشد” في الـ 11 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الأربعاء.
الإمارات تكشف موعد إطلاق المستكشف “راشد” إلى القمر
26 أكتوبر 2021, 07:19 GMT
وتم اعتماد الموعد الجديد من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو ما سمح بإجراء فحوصات إضافية للمستكشف قبل إطلاقه.
ومن المقرر أن يستغرق “المستكشف راشد” 5 أشهر حتى يصل إلى سطح القمر، حيث يتخذ مسارا منخفض الطاقة حوله بدلا من الاقتراب المباشر منه.
ووفقا لذلك، فإن موعد هبوط “المستكشف راشد” على سطح القمر سيكون في أبريل/ نيسان 2023.
يذكر أن “المستكشف راشد” يوجد حاليا على متن مركبة الهبوط اليابانية “هاكتور- آر”، التي ستحمله بعد وضعها على صاروخ “سبيس إكس فالكون 9″، بقاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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